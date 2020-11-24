​محافظ القاهرة يتابع إزالة تعارضات محور الفردوس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في إطار المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة لإنهاء الزحام المروري، تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، إزالة تعارضات مسار محور الفردوس بمنطقة عزبة العرب التابعة لحي غرب مدينة نصر.

وتمت إزالة 50 عقارًا من إجمالي 129 من المقرر إزالتها تباعًا، كما تابع جهود المنطقة الشرقية وحي غرب مدينة نصر في إزالة العقارات وتسليم الأهالي تعويضات مادية.

يذكر أن محور الفردوس يعد أحد اهم المشروعات الكبرى التي تتم على أرض العاصمة بتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، وتبدأ المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس بمحافظة القاهرة من ميدان تاكي بشارع الفردوس، متقاطعًا مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس وأسفل كوبري الفردوس، وتشتمل تطوير الحركة المرورية بالميدان بعمل ازدواج وتوسعة لكوبري الفردوس، ويمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعاً مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، ومارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي.

ويساهم المحور في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين وسط القاهرة وكل من الطريق الدائري ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، ما يساهم في تقليل الكثافة المرورية والتكدسات على الطرق القائمة.

وجاري العمل بالمرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس بطول (8600) متر وبعرض من (3: 4) حارات مرورية بكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه شاملة الأعمال الصناعية اللازمة وتنسيق الموقع العام.​