​"الآياتا": اختيار رئيس جديد أبريل المقبل.. و"ألكساندر" يتنحى عن القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" تنحي ألكسندر دي جونياك الرئيس التنفيذي عن منصبه اعتبارًا من نهاية مارس المقبل، كما سيوصي مجلس محافظي "الإياتا" بتعيين ويلي والش الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) ليصبح الرئيس الثامن للاتحاد أول أبريل المقبل، خلال الاجتماع السنوي الـ76 (AGM) والذي بدأت أعماله اليوم الاثنين من خلال قمة افتراضية، بسبب جائحة كورونا التي منعت من التجمع في مقر الاتحاد في جنيف بسويسرا.

جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره "الإياتا" مساء اليوم الاثنين خلال بداية الاجتماع السنوي والذي يستمر على مدار يومين، وأعلن ألكساندر نيته التنحي عن الجمعية العمومية للاتحاد قبل عدة أشهر، ما أتاح عملية بحث لتسهيل الانتقال لقيادة "الآياتا" دون أي مشكلات.