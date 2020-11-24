تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الدولة للإعلام و"يونيسف مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وقع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وممثل منظمة اليونيسف في مصر جيريمي هوبكنس، مذكرة نهائية لبدء العمل الفعلي في المجالات التي شملها بروتوكول التعاون المشترك.

وتعد هذه الشراكة خطوة في غاية الأهمية كونها تفتح المجال لتبادل الخبرات، والمعلومات والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لكل من الطرفين.

وفي يونيو الماضي، شهد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقال هيكل إن هذه الشراكة تركز على تعزيز استخدام وسائل وأدوات الاتصال، وتشجيع مشاركة وسائل الإعلام لتحقيق المزيد من تعزيز ودعم حقوق الأطفال في مصر ومواصلة الجهود المبذولة لتمكين الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال والإساءة بمساعدة مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل، ومن المقرر أن يتواصل العمل بهذه المذكرة التي تم توقيعها على مدار خمس سنوات.

ومن جانبه قال برونو مايس، ممثل اليونيسف في مصر، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إن "يونيسف ملتزمة بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تعزيز حقوق الأطفال. ومع تزايد الإقبال على الوسائط الإعلامية، خاصةً أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي يشهدها العالم، فإنه من الأهمية أن نتعامل مع الإمكانيات المتاحة من خلال وسائل الإعلام لمواجهة التحديات الراهنة.