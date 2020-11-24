الصحة: وقف استقبال متطوعين جدد ضمن تجارب لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وقف استقبال متطوعين جدد ضمن التجارب التي تجريها الوزارة على لقاحي الصين لفيروس كورونا والتي أجريت في المرحلة الثالثة من التجارب في مصر.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية، إن عدد المتطوعين في التجربة قبل وقفها وصل إلى أكثر من ٣ آلاف متطوع رغم ان الشركة الصينية المسؤولة عن اللقاحين كانت تطلب من مصر إجراء التجارب على 6 آلاف متطوع.

وأوضح مجاهد أن الشركة الصينية هي التي أوقفت التجربة وابلغتنا انهم اكتفوا بعدد المتطوعين من مصر بعد ان اكملوا 45 ألف متطوع من جميع الدول المشاركة في التجربة.

وأضاف أن المركزين المسؤولين عن استقبال المتطوعين سواء في فاكسيرا أو مركز صحة القطامية لن يستقبلوا متطوعين جدد، لكنهم ما زالوا يعملان في متابعة المتطوعين القدامي لاجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة حول فاعلية اللقاحين محل التجربة.