شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة السابعة من مساكن المنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت لجنة الإسكان من تسليم الدفعة السابعة من المساكن المخصصة للمنقولين من رفح والشيخ زويد بمدينة العريش، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة، وبإشراف مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح.. وبحضور ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش والمهندس محمد رضوان وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة .

وأشار مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح أنه تم الانتهاء من تسليم الدفعة السابعة من الوحدات السكنية لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعي للمنقولين من مركزي رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش، موضحا أنه تم اليوم تسليم الوحدات السكنية بالعمارات أرقام ١٢ و٣١ و٣٢ و٣٣ و٣٤ و٣٥، وما تبقى من العمارات أرقام ٢١ و٢٥ و٢٦ و٢٧ و٣٠ لأصحابها بإجمالى عدد ١١٢ وحدة .

وأضاف أنه سيتم تسليم عدد ٥ عمارات يوم الخميس القادم الموافق ٢٦ نوفمبر الجارى.. مناشدا المواطنين بضرورة التواجد لاستلام الوحدة السكنية الخاصة بهم .

ومن جانبه أعلن المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان، أنه سيتم تسليم العمارات السكنية بالسبيل تباعاً فور انتهاء إجراءات التعاقد من قبل مجلس مدينة العريش.. مؤكدا بأنه يتم تسليم المواطن عداد الكهرباء بالكارت والمفتاح، وأنه في حالة وجود أي شكوى يتم حلها فورأ .

ومن جهة أخرى، أكدت منى برهوم مسؤول العلاقات العامة بمركز ومدينة رفح، أنه سيتم الانتهاء من تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بحي السبيل بالعريش للمنقولين من أهالي رفح والشيخ زويد يوم ١٤ ديسمير المقبل، وأنه طبقأ للبرنامج المخطط سيتم التسليم أيام ٢٦ و٣٠_نوفمبر و٣ و٧ و١٠ و١٤_ديسمبر القادم.. مشيرة إلى أنه في حالة عدم حضور المواطن لاستلام الشقة في المواعيد المحدده سيتم إلغاء التخصيص وتسليمها لآخرين من قائمة الانتظار .

وأعلنت أنه سيتم يوم ٢٦ نوفمبر الجارى تسليم الوحدات السكنية بالعمارات أرقام: ٣٧ و٤٤ و٤٥ و٤٦ و٤٧، ومن تخلف عن الاستلام بالعمارات أرقام: ٣١ و٣٢ و٣٣ و٣٤ و٣٥ و١٢ .