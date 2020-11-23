شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء ينعى الزميل محمد رضوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء الزميل محمد محمود رضوان الجبلاوي، مراسل ب جريدة المصري اليوم بالإسماعيلية، بعد ان وافاه الأجل المحتوم اليوم، متاثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في نعي الاتحاد والذي نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«قال تعالي: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم» البقرة: 155-157«.

وتابع: «بقلوب مؤمنة راضية ينعي إتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء، الصحفي محمد رضوان الجبلاوي مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالإسماعيلية سائلين الله العلي القدير أن يغفر له ويعفو عنه ويجزيه خير الجزاء، ويكرم نزله ويوسع مثواه ويدخله جنة الفردوس، ويمطر عليه شآبيب رضوانه ورحمته ويحشره يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه وأهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنه نعم المولى ونعم المجيب».