شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات مستقبل وطن»: تعقيم اللجان قبل بدء التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت غرف العمليات المركزية فى عدد من الأحزاب، التى تخوض جولة الإعادة فى المرحلة الأولى لانتخابات النواب، عملها فى اليوم الأول أمس، حيث أكدت غرفة العمليات، التى شكلها حزب مستقبل وطن، الذى يخوض جولة الإعادة فى غالبية الدوائر الانتخابية أن الحضور من الناخبين كان مكثفا، خاصة فى دائرة البدرشين والعياط بالجيزة.

وقال الحزب، فى بيان، إن غرفة العمليات رصدت سير العملية الانتخابية خارج لجان الاقتراع التى فتحت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحاً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم أمام وداخل اللجان وسط هدوء نسبى أمام اللجان خلال الساعة الأولى وبدأ توافد الناخبين أمام اللجان بكثافة فى تمام الساعة الحادية عشرة.

وأشاد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بسير العملية الانتخابية بمحافظة بنى سويف، ودعا جميع المواطنين وكافة فئات الشعب ‏المصرى العظيم، بضرورة المشاركة فى جولة الإعادة وممارسة حقهم السياسى والمشاركة لاستكمال العرس الديمقراطى.