شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء: لا إصابات أو وفيات جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل 4 حالات شفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء اليوم 4 حالات شفاء من فيروس "كورونا"،، ولا توجد إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس اليوم الاثنين.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء، ولا توجد حالات اصابة أو وفيات اليوم.. مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 153 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 678 حالة.. مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 44 حالة منذ بداية الجائحة .

وأكد على وجود عدد 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و75 حالة أخرى تحت العزل المنزلى