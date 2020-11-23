شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: إصابات فيروس «كورونا».. ارتدوا الكمامات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إصابات فيروس كورونا ارتفعت خلال الفترة الماضية.

وأوضح موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الأصعب حاليا في إصابة أسر بالكامل»، مشيرا إلى وجود تنافس عالمي من قبل أكثر من شركة لإنتاج لقاحات «كورونا».

وناشد موسى المواطنين ارتداء الكمامة في وسائل النقل والمترو، للمساعدة على الحد من إصابات فيروس كورونا.