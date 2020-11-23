شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد معدات جديدة لهيئة النظافة والتجميل بتكلفة 35 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الاثنين، عددا من المعدات الجديدة التي دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه من موازنة الدولة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أن المعدات الجديدة تضم 18 مكنسة شارع ميكانيكية جديدة بمقطورة تنضم لـ 10 مكانس تم رفع كفاءتهم (منهم 2 بمقطورة و8 مزودين بخزان ) ليصل الإجمالى إلى 28 مكنسة، و4 لودر لرفع المخلفات ويمكن تركيب فُرش ميكانيكية عليه لكنس الأرصفة بالإضافة إلى 2 عربة بدال للمساعدة مع شركة الصرف الصحى في تصريف مياه الأمطار وتتميز بأنها سيارات ذات ضغط عالى ثابتة في مكان تجمع الأمطار وتصرف في أماكن مختلفة عن طريق الخراطيم المزودة بها والتى يصل طولها لمسافة تقارب 1 كيلومتر بالإضافة إلى وجود خاصية تمكنها من ملىء الفناطيس المتحركة لتوزيع المياه المتجمعة في أماكن بعيدة إذا زادت كميات المياه عن قدرة الأماكن المحيطة بالسيارة عن استيعابها وتمتاز البدلات بقدرتها على العمل لساعات طويلة تصل إالى 50 ساعة متواصلة، إلى جانب 2 ونش خلفى كابينة لإحلال وتبديل أعمدة الإنارة ميكانيكياً يعد الأول من نوعه في مصر .