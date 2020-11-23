شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق لجان جولة الإعادة بانتخابات النواب في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أغلقت اللجان الانتخابية فى اليوم الأول من انتخابات الإعادة بمجلس النواب أبوابها في محافظة بنى سويف. وقال المستشار كريم الصفتى رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة أنور السادات بمدينة بنى سويف، إنه جرى الاغلاق فى المواعيد القانونية بعد انتهاء التصويت داخل حرم اللجنة، فيما قام المستشار أسامة علي رئيس لجنة رقم 257 بمركز شباب الفشن بإغلاق الصناديق، ووضعها في غرفة محكمة الإغلاق، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات التأمين، تمهيدًا لفتح باب اللجان غدا في التاسعة صباحا. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق لجان جولة الإعادة بانتخابات النواب في بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.