شكرا لقرائتكم خبر عن «Bee» تحصل على موافقة المركزى لـ«الدفع الإلكترونى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة Bee، لحلول الدفع الإلكترونى والتحول الرقمى، حصولها على موافقة المركزى للعمل كميسر لعمليات الدفع الإلكترونى «payment facilitator»، من خلال بنك مصر، لتصبح بذلك وكيل دفع معتمدا لتقديم خدمات المعاملات البنكية. ومن خلال تلك الموافقة، تستطيع منافذ «بيى» المتنوعة استلام المعاملات البنكية الإلكترونية نيابة عن البنوك، فبمجرد إتاحة الفرصة من المركزى للتحول الرقمى، ستقوم ماكينات الدفع الإلكترونى بعمل إيداع وسحب وتحويل الأموال، بالإضافة إلى خدمة الشراء باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، عن طريق المحافظ الإلكترونية والكروت البنكية.

وقعت شركة Bee مذكرة تعاون مع بنك مصر لاستلام أجهزة نقط البيع والعمل كـ«ميسر لعمليات الدفع الإلكترونى»، ليصل إجمالى عدد منافذ البيع إلى 80 ألف منفذ بيع فى جميع أنحاء الجمهورية.

أكد المهندس أيمن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة Bee، أن شركته تسعى إلى توسيع قاعدة طرق الدفع الإلكترونى، لتشمل مختلف أنواع المحال التجارية الذين اعتادوا على خدمات الدفع النقدية فقط، والتى من خلال خدماتنا نمهد لهم الطريق لقبول طرق الدفع الإلكترونية وبطاقات الائتمان، إما عبر الإنترنت أو فى منافذ البيع نفسها.