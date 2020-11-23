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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعوة للمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لاجتماع غدًا في مقر البرلمان، لعدد من النواب الليبين.
وقال عبدالعال في خطاب رسمي، موجه لرئيس البرلمان الليبي، إن الدعوة للعمل على إعادة الالتئام بين جميع النواب الليبين، في جميع أنحاء ليبيا والتوافق على عددٍ من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان يدعو نظيره الليبي لعقد اجتماع في القاهرة لحل الأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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