الكنيسة القبطية تشارك في احتفال الأرمن الكاثوليك بذكرى الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): ​

شارك نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، بتكليف من البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، في احتفال الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية بذكرى شهدائها، والذي أقيم بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة.

شارك في الاحتفال المطران أوغسطينوس كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، والقاصد الرسولي للفاتيكان بمصر المطران نيكولاس هنري وعدد من سفراء بعض الدول.