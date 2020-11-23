ميناء القاهرة الجوي تتيح إمكانية حجز خدمة "أهلًا" عبر تطبيق مطار القاهرة الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أطلقت شركة ميناء القاهرة الجوي، إمكانية حجز خدمة "أهلا" عبر تطبيق مطار القاهرة المتوفر على "جوجل بلاي" و"أبل ستور" لتسهيل إجراءات السفر والوصول، إذ يمكن الآن للمسافرين حجز الخدمة والدفع إلكترونيا وتحديد عدد مستخدمي الخدمة أيضا وموعد استخدامها.

ويتيح التطبيق أيضاً للركاب معرفة مواعيد سفر ووصول الرحلات والإبلاغ عن الأمتعة المفقودة والتعرف على الخدمات الموجودة في مطار القاهرة من بنوك أو مطاعم أو شركات سياحية أو حجز السيارات والفنادق، كما يقدم التطبيق المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية معلومات مميزة المصرين والأجانب عن نقاط الجذب السياحي والآثار المصرية.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة التطوير المستمرة لمطار القاهرة والخدمات المقدمة من خلاله للركاب وشركات السياحة وغيرهم من المهتمين بخدمات مطار القاهرة، بالإضافة إلى زيادة رضا الركاب؛ إذ يوفر التطبيق ولأول مرة استطلاعات رأي إلكترونية حول إجراءات الجوازات والسفر واستيفاء الأمن وسهولة الوصول وإنهاء إجراءات السفر، ويمكن الوصول للتطبيق عن طريق الرابطين: اضغط هنا او

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