شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعفى أبناء شهداء الأطباء والتمريض من المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الأطباء والتمريض المتوفين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من المصروفات الدراسية نظامي وانتساب والبرامج الخاصة للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، بالإضافة إلى الإعفاء من مصروفات المدن الجامعية.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن هذا القرار يأتي للتعبير عن العرفان والتقدير لدور أبطال الجيش الأبيض من الأطباء والتضحيات التي لازالوا يقدموها خلال المعركة التي تخوضها مصر والعالم أجمع لمواجهة فيروس كورونا، وتعرضهم للمخاطر أكثر من غيرهم نظرًا لطبيعة عملهم في المستشفيات التي تستقبل المصابين.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة قدمت العديد من الإعفاءات للطلاب سواء إعفائهم من المصروفات الدراسية أو مصروفات المدن الجامعية، ومن بينها إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية، وإعفاء الطلاب الذين توفى والدهم أثناء فترة دراستهم الجامعية من المصروفات الدراسية وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة والوقوف بجانب الطلاب وأسرهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، اهتمام الجامعة بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين، من خلال تقديم جميع أوجه الدعم والإعانات المالية والعينية لهم، ومن بينها شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

كما أكد الدكتور الخشت اهتمام الجامعة بطلابها والحرص على التوسع في تقديم أوجه الدعم للطلاب غير القادرين لدعم تكافؤ الفرص التعليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطلاب، من خلال التوسع في مهام صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة والخدمات التي يقدمها، ومساعدة كل من يستحق الدعم منهم سواء على مستوى الرسوم الدراسية أو مصاريف المدن الجامعية، بالإضافة إلى الدعم الكامل للرعاية الصحية لهم في الحالات المرضية المختلفة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة، بهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة قروض ميسرة السداد لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.