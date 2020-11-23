شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تؤكد استعداد مصر لنقل خبراتها فى التطعيمات للدول الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وذلك بمقر المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة؛ لبحث تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المستهدفة بالتطعيم، تزامناً مع ظهور بعض التفشيات ببعض الأمراض المستهدفة بالتطعيم فى الدول المجاورة.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء جاء بحضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور محمد حسانى مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى وعدد من الخبراء والاستشاريين بالمنظمة.

وأوضحت الوزارة، أن الوزيرة أكدت خلال اللقاء على أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن التوصيات والخبرات التقنية اللازمة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال من خلال تقوية نظام التطعيمات الإجبارية، وتعزيز نظام الترصد البيئى لفيروسات شلل الأطفال حيث كانت مصر أول الدول التى بدأت نظام الترصد البيئى، ودعم اتخاذ القرارات الوقائية على المستوى القومي، واستمرار البرامج والحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

جاء اللقاء بالتزامن مع ظهور عدد من حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال فى بعض الدول المجاورة نتيجة الظروف التى تمر بها تلك الدول، لافتاً إلى أن الوزيرة أكدت استعداد مصر لدعم الدول الشقيقة ونقل خبراتها فى مجال التطعيمات والترصد لجميع الدول الصديقة والمجاورة.

ودعت الوزيرة المكتب الإقليمى والمكتب القطرى لمنظمة الصحة العالمية بمصر للتعاون مع وزارة الصحة لإعداد تقرير تقنى بالتوصيات والإرشادات اللازمة للحفاظ على قوة نظامى التطعيمات والترصد بمصر.

وفى سياق متصل أشاد الدكتور أحمد المنظرى بجهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر وتفعيل البرنامج القومى للتطعيم ضد شلل الأطفال لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين، مشيراً إلى بدء استراتيجية إقليمية طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية؛ للقضاء على مرض شلل الأطفال فى دول الإقليم، بالتعاون مع مصر لما لها من دور محورى وموقع متميز بين دول إقليم شرق المتوسط.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، على نجاح البرنامج القومى للتطعيمات بمصر، مشيدةً بإجراءات تعزيز نظام الترصد البيئى لمرض شلل الأطفال من خلال الفرق الوقائية بوزارة الصحة، وتطعيم جميع الأطفال من خلال عدد من الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتى تقوم بها الوزارة فى كافة أنحاء الجمهورية.

كما استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، الإجراءات التى اتخذتها مصر للقضاء على مرض شلل الأطفال من خلال برنامج التطعيمات القومي، مشيراً إلى أن مصر سجلت عدد حالات إصابة قليلة بمرض شلل الأطفال فى عام 2002، ونجحت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التى تم إطلاقها من سن يوم حتى 5 سنوات فى الوصول إلى إعلان مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006، ومنذ ذلك الوقت ومصر تحافظ على استمرار البرنامج القومى للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.