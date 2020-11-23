"الـ70 متر بنصف مليون".. ننشر أسعار الطرح الجديد من الإسكان في 5 مدن جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الأحد، في تلقي طلبات الحجز لـ1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة، وهي مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).

ويبدأ التقديم من الأحد 22 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، حيث تم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"، لكن خلال الفترة من 22 وحتى 24 ديسمبر يتم الحجز الإلكتروني بالأسبقية، من خلال الموقع المخصص لذلك.

ووصل عدد الوحدات المطروحة للحجز إلى 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63 مترًا وحتى 125 مترًا، من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور).

نظام السداد:

- سداد جدية حجز وقدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 مصروفات تسجيل.

- استكمال سداد 30% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط نصف سنوية لمدة ثالث سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 2% 5.0 % مصاريف تحصيل ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

أسعار الوحدات:

- سجل سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 8400 جنيه، وهو سعر موحد لكل المساحات، حيث سجلت الوحدة الـ70 مترًا، 599 ألف جنيه، والوحدة الـ63 مترًا بـ539 ألف جنيه، والوحدة الـ85 مترًا سجلت 728 ألف جنيه.

وفي مدينة العاشر من رمضان سجل المتر 5275 جنيهًا، والوحدة الـ109 أمتار وصل سعرها إلى 587 ألف جنيه، وفي مدينة العبور سجل سعر المتر 6185 جنيهًا، والوحدة الـ90 متر وصلت لـ568 ألف، والوحدة الـ78 مترًا سجلت 501 ألف جنيه.

وفي مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 6380 ألف، والوحدة الـ75 مترا وصلت لـ488 ألف، والوحدة الـ80 مترا وصلت لـ530 ألف.



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