شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يخاطب «الأوقاف» لسرعة تسليم ورش مدينة الحرفيين للمستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محافظة البحر الأحمر مخاطبة هيئة الأوقاف لسرعة تسليم الورش الحرفية بمدينة الحرفيين غرب الغردقة للمستحقين، وذلك لإخلاء مدينة الغردقة من الورش الملوثة للبيئة بشارعي السلام والحجاز بعد نحو عامين من الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة الحرفيين وافتتاحها.

ونشبت خلافات بين أصحاب الورش الحرفية والصناعية بمدينة الغردقة المستحقين لورش بديلة بسبب رفضهم الأسعار التي حددتها وزارة الأوقاف لبيع الورش بمدينة الحرفيين الجديدة، مطالبين بتخفيض الأسعار لتناسب حالتهم الاقتصادية في ظل أزمة فيروس كورونا بسبب عدم مقدرة أصحاب الورش على دفع تكلفتها.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه يسعي دائما للوقوف بجانب أهالي المحافظة ويقدم لهم الدعم بقدر المستطاع في شتى المجالات، حيث تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتدخل لدي البنك المصري للصادرات لتمويل مدينة الحرفيين بالكامل ١٠٠% بفائدة متناقصة ٥%.

وقال المحافظ إنه سيتم مخاطبة وزارة الاوقاف بشكل عاجل لنقل الورش الصناعية والحرفية إلى مدينة الحرفيين بعد تزايد شكاوي المواطنين بمدينة الغردقة من انتشار الورش الصناعية والفنية والحرفية المقلقة لراحة السكان والملوثة للبيئة بمختلف الاحياء السكنية بمدينة الغردقة مما شوه وجه المدينة السياحية.

وتضم المرحلة الأولى لمدينة الحرفيين ٧٥٠ ورشة ومحل تجاري تكلفت ٣٥٠ مليون جنيه، وتعد أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة، ومن المقرر نقل جميع الورش الحرفية والصناعية من داخل الكتلة السكنية إلى منطقة الحرفيين، التي تقام بها أول مدينة صناعية، وهي محلات تجارية بديلة للورش.

يذكر أن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وتقام على مساحة ٦٠ فدانا، وتشمل إنشاء ١٢٥٣ وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو ١٣٤ محلا تجاريا، بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليون جنيه؛ وتضمنت عدد ١٦ كافتريا مخصص بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات كما يوجد عدد ١٦ محل تجاري «سوبر ماركت» لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري التي قد يحتاجها أهالي المحافظة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تسعي لإخلاء مدينة الغردقة من الورش الصناعية المقلقة للراحة والملوثة للبيئة التي تعمل دون تراخيص وتسئ للوجه الجمالي للمدينة السياحية إلى مدينة الحرفيين واصبحت مصدر ازعاج وتلوث للسكان والزائرين حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو ٥ آلاف ورشة صناعية وحرفية مقلقة للراحة وملوثة للبيئة موزعة بمختلف مدينة الغردقة وتتسبب في ازعاج السكان وتعددت شكواهم من انتشار هذه الورش اسفل مساكنهم.