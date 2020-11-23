شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار والصغرى 23.. توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد اليوم الاثنين تحسناً في الأحوال الجوية على مختلف المحافظات، ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة ومتوسطة بعيداً عن الظواهر الجوية العنيفة والطقس السيء ، كذلك هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة فتصل العظمى على القاهرة 23 بدلاً من أمس الأحد 22 ، وكذلك محافظة الأقصر فتصل الغظمى الى 26 والأمس 25 ، فيما يظل الطقس بارد ليلاً .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري الرياح نشطة على خليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية ، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «23- 15»، الإسكندرية «22 – 16»، قنا «25- 13»، الأقصر «26– 13»، أسوان «27– 14» .

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 23 15 الاسكندرية 22 16 وادي النطرون 23 15 طنطا 23 14 شبين الكوم 23 15 دمنهور 22 15 بلطيم 22 15 مطروح 21 14 السلوم 20 12 سيوة 22 10 بورسعيد 23 16 دمياط 23 16 الزقازيق 23 15 المنصورة 22 14 الإسماعيلية 24 14 السويس 24 14 العريش 24 14 رفح 23 14 رأس سدر 24 15 نخل 22 06 نويبع 24 18 طابا 24 16 كاترين 19 05 الطور 24 15 شرم الشيخ 26 19 الغردقة 27 17 مرسى علم 26 18 الفيوم 23 11 بني سويف 24 11 المنيا 24 11 أسيوط 25 12 سوهاج 25 12 قنا 25 13 الأقصر 26 13 أسوان 27 14 ادفو 27 14 أبوسمبل 27 14 الوادي الجديد 25 10 شلاتين 28 18 أبورماد 27 18 حلايب 27 19 رأس حدربة 26 19