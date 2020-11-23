حدث ليلاً| 351 إصابة بكورونا وتعافي محمد صلاح وحقيقة تغيير امتحانات النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

13 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى اليوم.

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وزير التعليم ينفي إصابته بفيروس كورونا: شائعة غير صحيحة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنها شائعة غير صحيحة وأنه أجرى جولات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الأيام.

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الصحة تعلن تعافي محمد صلاح من كورونا: "تلقى بروتوكول العلاج المصري"

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا، الأخيرة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

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وزير التعليم: غلق المدارس بسبب فيروس كورونا يحدث في حالة واحدة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك ضوابط للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدارس، مؤكدًا أن الإصابات قليلة للغاية وفي حدود آمنة.

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هل يُستبدل البحث بامتحانات النقل هذا العام؟ وزير التعليم يجيب لـ"الخليج 365"

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تغيير امتحانات النقل هذا العام، واستبدال "أبحاث" بها.

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كورونا عربياً: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة.. ودولة تقترب من 12 ألف حالة وفاة

سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد ارتفاعاً لافتاً في الدول العربية، يوم أمس الأحد، بعد إصابة 20 ألفاً و605 حالة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى مليونين و642 ألفاً و462 إصابة مؤكدة، بفارق نحو ألفي حالة عن يوم أمس الأول، والحال كذلك بالنسبة لمنحنى الوفيات، حيث حصد الوباء أرواح 354 شخصاً جديداً، بفارق 26 حالة عن يوم أمس الأول، لتصل حصيلة الضحايا إلى 45 ألفاً و537 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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الخليج 365 في موقع عقار كرموز المائل.. والسكان: "معندناش سكن بديل" (فيديو وصور)

عقار مائل جديد انضم إلى قائمة مباني الإسكندرية المهددة بالانهيار، بعد أن هبطت الأرض المحيطة به في منطقة كوم الشقافة بكرموز غربي المحافظة، في صورة أعادت إلى الأذهان واقعة ميل عقار الأزاريطة الشهير قبل ثلاثة أعوام.

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أستاذ أمراض صدرية: أعراض جديدة ظهرت على مصابي فيروس كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد زادت بشكل ملحوظ منذ بداية شهر نوفمبر، وقد تكون أكثر مما يُعلن في بيان وزارة الصحة الذي يقتصر حصره على من ثبت إصابته من خلال المسحة الطبية.

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كامل الوزير: شركات مصرية تشارك في تنفيذ المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن قطاع الطرق والكباري شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث تم توفير وإقتناء معدات إنشاء الطرق الحديثة التي تعمل بتكنولوجيا عالية ومعدلات تنفيذ وإنتاجية كبيرة وجودة عالمية إلى نجاح مصر.

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استشاري وبائيات بالصحة العالمية: لم نصدر بيانا بمنع استخدام الريمديسفير في علاج كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن عدد وحجم موجات جائحة فيروس كورونا يرتبط بالتزام المواطنين بالتدابير الاحترازية وإجراءات الدولة الخاصة بالتشخيص المبكر وإجراءات المخالطين.

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السودان: لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون التوصل لاتفاق

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن سد النهضة الإثيوبي يؤثر على بلاده بشكل مباشر، مشددًا على أنه لا يمكن تشغيل السد بأمان دون التوصل لاتفاق، حسبما ذكرت العربية.

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ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الأمريكية لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في نيوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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تقارير: لقاح فايزر قد يحصل على موافقة الصحة البريطانية قبل نهاية الأسبوع

أفادت وسائل إعلام، بأن لقاح فايزر ضد فيروس كورونا قد يحصل على موافقة الجهات الصحية البريطانية قبل نهاية الأسبوع، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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وزير الاتصالات: رفع الدعاوى القضائية من خلال منظومة مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منظومة مصر الرقمية هي مشروع مصري عملاق تتضافر فيه كافة أجهزة الدولة لتيسير الخدمات على المواطنين.

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البرازيل تسجل أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 194 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل مساء الأحد تسجيل 18 ألف و 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6 مليون و 71 ألفا و 401 حالة.

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أستراليا: إعادة فتح الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيوساوث ويلز بعد إغلاق استمر 138 يوما

أعيد فتح الحدود اليوم الاثنين بين أكثر ولايتين اكتظاظا بالسكان في أستراليا، وذلك بعد إغلاقها لمدة 138 يوما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

أعلن في وقت متاخر من ليلة الأحد الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن وفاة الرئيس الاسبق للبلاد سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد معاناة من مرض عضال .

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