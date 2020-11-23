شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في الإسكندرية.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد أمطار خفيفة ومتوسطة الـ48 ساعة القادمة ، فيما تشهد أمطار متوسطة الى غزيرة على العديد من محافظات السواحل الشمالية الأربعاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .

وأمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري الرياح نشطة على خليج السويس .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «23- 15»، الإسكندرية «22 – 16»، قنا «25- 13»، الأقصر «26– 13»، أسوان «27– 14» .

أما غداً الثلاثاء فيسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وتشير التوقعات لأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مناطق شمال الوجه البحري : ( كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية ) بفرصة ( 30 % تقريباً ) .

وأمطار متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية : (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم ) بفرصة ( 40 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري ، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى«23 – 15»، الوجه البحرى «23 – 15»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 15»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23– 16»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر « 28 - 18»، شمال الصعيد «24 – 13»، جنوب الصعيد «27 – 14» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غدً الاربعاء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وهناك أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) ( 40 % ) .

وأمطار متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية ) بفرصة ( 60 % تقريباً ) .

وأمطارمتوسطة الى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية : (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم - دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 70 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على السواحل الشمالية الغربية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 15»، الوجه البحرى «21 – 15»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 16»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «21 – 16»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 18»، شمال الصعيد «23 – 13»، جنوب الصعيد «26 – 16» درجة مئوية .