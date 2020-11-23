محافظة القاهرة تستقبل 140 طلب تصالح وتحصل مليارا و700 ألف جنيه رسوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت أجهزة محافظة القاهرة 140 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء حتى الآن على مستوى أحياء المحافظة، كما حصلت المحافظة مليارا و700 ألف جنيه تقريبا من رسوم جدية التصالح منذ بدء استقبال الطلبات، وذلك ضمن العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء.

وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن المحافظة بها 167 ألف مخالفة بناء، وبتقدم 130 ألفا و934 للتصالح على المخالفات، يتبقى 36 ألف مخالفة بناء لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح عليها، ومن المتوقع أن يقرر رئيس مجلس الوزراء مد فترة تلقى الطلبات مرة أخرى لمدة شهر.

وأضافت المصادر، أن التخفيضات التى أعلن عنها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ساهمت فى مضاعفة الطلبات خاصة بالمناطق الشعبية والتى وصل بها قيمة التصالح على المتر 50 جنيها و70 جنيها مما حفز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح خاصة فى المناطق الشعبية.