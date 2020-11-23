شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط خوض ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية.. أبرزها سداد المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الترقب لدى العديد من طلاب الجامعات المصرية المختلفة، لانعقاد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة المجلس متابعة انتظام الدراسة في ظل عودة إدارات رعاية الشباب والأسر والكيانات الطلابية بالجامعات لممارسة أنشطتها، وسط تساؤلات عديدة حول مراحل إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وخطوات الترشح لها.

وحدد القانون رقم 2523 لسنة 2017، الشروط التي يجب توافرها للمشاركة في انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات المختلفة.

وينشر ”الخليج 365” الشروط التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتي تتضمن شروط الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات:



ويستعرض ”الخليج 365” أبرز الشروط للترشح من قبل الطلاب للانتخابات:

أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك والسمعة

أن يكون مستجدًا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه

أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة

أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى

ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له

أن يكون الطالب مسددًا المصروفات الدراسية

ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون

كما يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح .

أن يكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها، بطلب كتابي على النموذج الذي تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة.