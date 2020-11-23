​​يوسف القعيد: ما فعله محمد رمضان "جريمة".. ويجب شطبه من نقابة الممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - وصف الكاتب يوسف القعيد، ما فعله الفنان محمد رمضان من احتضان بعض مطربي الكيان الصهيوني، في أحد الحفلات الفنية بدولة الإمارات، بـ"الجريمة".

وقال القعيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تألمت كثيرًا عندما شاهدت هذه الصور، وأرى أن ما فعله محمد رمضان جريمة، لأن جميع الناس يدركون أن إسرائيل هي عدونا الأول، وأكيد هو يقرأ ويكتب، وأنا مذهول وغير مصدق لما يحدث، وتفسيري الوحيد أن هذه إحدى علامات الشهرة دون تعب، دون أن تكون له مقومات النجم كالوعي والإدراك".

وأضاف القعيد: "لا أعتقد أنه يعرف الفظائع التي يفعلها العدو الإسرائيلي في الأشقاء الفلسطينيين"، موضحًا أن اتفاقية السلام التي عقدتها مصر مع العدو الإسرائيلي كانت لها ظروف خاصة باستعادة الأرض المصرية.

واختتم القعيد: "أتمنى أن يفسخ المنتجين المتعاقدين معه عقودهم، وأن يأخذ الفنانون موقفًا قويًا منه، ويرفضون الوقوف أمامه في أعمالهم الفنية، وأن يتم شطبه من نقابة المهن التمثيلية، كما تم شطب علي سالم من اتحاد الكتاب".​