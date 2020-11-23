"نقيب المهندسين": السعي لإقرار مجال استشاري جديد في إدارة المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت نقابة المهندسين، بدء المحاضرات المجانية التي تنظمها شعبة الهندسة المدنية، برئاسة المهندس أحمد رمزي، لتأهيل مهندسي الشعبة للحصول على درجة استشاري في مجال ضبط جودة التنفيذ، وهي المحاضرات التي تنظمها الشعبة يومي السبت والأحد على مدى أسبوعين، وتنتهي يوم الأحد 30 نوفمبر الجاري.

وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن تعديل مسمى "استشاري الإشراف على التنفيذ"، إلى استشاري ضبط جودة التنفيذ، جاء كحل وسط بعد مداولات بين اللجنة الاستشارية العليا، والمجلس الأعلى للنقابة، وتم الاتفاق على أن يصبح المجال الاستشاري البديل هو ضبط جودة التنفيذ، الذي لن يكون قاصرًا فقط على مهندسي الشعبة المدنية ولكن سيكون متاحًا أمام مهندسي جميع الشعب الهندسية.

وأوضح "ضاحي" أنه يسعى خلال الفترة المقبلة لضم مجال استشاري جديد إلى استشاري إدارة المشروعات، ليكون أوسع واشمل من الإشراف على جودة التنفيذ، للاستفادة من الخبرات التي يمتلكها عدد كبير من المهندسين التنفيذيين في المواقع الهندسية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة، تراكمت على مر الأيام والسنين.

وأشاد نقيب المهندسين بما تشهده مصر حاليًا من طفرة في مجالات التشييد والبناء، والطاقة والري، وغيرها من المشروعات القومية، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات العظيمة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة بدأت بقرار استراتيجي من القيادة السياسية، وتولى تخطيطها وتنفيذها والإشراف عليها المهندسون، الذين يتولون بناء مصر الحديثة.

وتابع: ضبط جودة التنفيذ تعني تنفيذ المشروعات بشكل ممتاز في التوقيت المحدد لتنفيذه وبالتكلفة المحددة لتنفيذه، ووجه نقيب المهندسين الشكر لطلاب السنة النهائية بكليات الهندسة الذين حرصوا على المشاركة في الدورات المجانية التي تنظمها الشعبة المدنية