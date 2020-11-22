شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء إدارة العريش التعليمية يتضامن مع حملة «إلا رسول الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس الأمناء والمعلمين والآباء بإدارة العريش التعليمية برئاسة محمود الكاشف، رئيس المجلس، التضامن مع حملة نصرة الرسول محمد صلي الله عليه وسلم.

وأستعرض رئيس المجلس خلال كلمته في طابور الصباح في مدرسة الرسالة الخاصة لغات بالعريش، فضائل الرسول الكريم وسيرته العطرة وتعامله مع أعدائه قبل أصدقائه بلين القول والعمل.

وأشاد رئيس المجلس بالإذاعة المدرسية التي كانت تحت عنوان «إلا رسول الله» والتي دارت حول نصرة الرسول الكريم وسيرته العطرة، مشددًا على اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المجلس على مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية واتخاذ الإجراءات الاحترازية في اجتماع مع إبراهيم عيد، مدير إدارة المدرسة عقب طابور الصباح.