شكرا لقرائتكم خبر عن قرى مريوط تواصل نزح مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محمود بريك رئيس حى العامرية ثان عمليات شفط مياه الأمطار بقرى مريوط وبرفقته مدير الصرف الصحى حيث تم المرور على القرى والمناطق المتضررة من مياه الامطار المتراكمة.

وتم نزح وشفط مياه أمطار من قرية الجزائر وشفط مياه أمطار من قرية فلسطين ونزح مياه أمطار من مخرج الكافورى وكذلك مياه أمطار بقرية عرابى وشفط تراكم مياه الأمطار من شارع السفن وامام مطعم الجراري.

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية بمنع وجود تجمعات مائية وأخذ جميع الاستعدادات لمجابهة موسم الأمطار والنوات ولازالت المتابعة لأعمال شفط مياه الأمطار.

قرى مريوط تواصل نزح مياه الأمطار

قرى مريوط تواصل نزح مياه الأمطار

قرى مريوط تواصل نزح مياه الأمطار