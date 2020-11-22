شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عبر «زووم».. استراتيجية التحرك نحو أفريقيا في ندوة بـ«تجارية الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الغرفة التجارية في الإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، الأحد، ندوة افتراضية عبر تطبيق زووم، تحت عنوان «استعراض الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو إفريقيا».

قال «الوكيل»، إن اللقاء يهدف إلى العمل على ترويج زيادة الصادرات للدول الأفريقية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس المناطق اللوجستية وتنسيق السياسات وترتيب التجارة الثنائية والإقليمية مع الدول الأفريقية.

وأضاف أن اتحاد غرف البحر المتوسط، يعمل على إيجاد شراكة اقتصادية ثلاثية بين دول القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي والدول العربية، في العديد من المجالات الاقتصادية، منها قطاعات البترول والزراعة وغيرها بما يحقق المكسب للأطراف كافة، ويعود بزيادة التبادل التجاري وخلق فرص عمل بالدول الأفريقية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

أوضح «الوكيل»، أن هناك أكثر من 100 شركة مصرية تعمل في القارة الأفريقية وهناك جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار في أفريقيا.

وأكد ضرورة العمل نحو تطوير خدمات البنية التحتية واللوجستية والتجارة البينية والاستثمار في التكنولوجيا وخلق فرق العمل في إطار التعاون المشترك، وإيجاد مزيد من مركز للتبادل التجاري مثل المتاحة في الإسكندرية وحلايب وشلاتين ونيروبي ونيجيريا.