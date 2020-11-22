شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء 3 ساعات عن 12 قرية بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحده المحليه لمركز ومدينة شبين القناطر عبر صفحتها الرسميه «فيس بوك» قطع التيار الكهربائى عن 12 قرية بمركز شبين القناطر وذلك نظرا لقيام محطة محولات القليوبية بأعمال الصيانة الشاملة حيث سيتم فصل التيار الكهربائى لمدة 3 أيام بالتناوب بين القرى

وأضافت البيان أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي «كفر شبين وكفر سندوة وطحا وتل بني تميم» يوم 22/11 و«الكسابية وكفر الحصافة وكفر طحوريا والأربعين ونوب الجديدة» يوم 24/11 و«الكوم الأحمر والعطارة والمنزلة» يوم 26/11، وتنقطع في القرى المذكورة من الساعة 7 صباحا حتى 10 صباح نفس اليوم وذلك نظرا لأعمال الصيانة التي سيتم إجراؤها

وقالت آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل 3 ساعات بالتناوب بين القرى