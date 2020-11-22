شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لجولة الإعادة بالمنوفية ينفى انسحابه من الانتخابات لظروف صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر علاء جعفر المرشح لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة تلا والشهداء بيانا على صفحته الرسمية عقب إصابته بوعكة صحية أثناء قيامه باحدى الجولات نقل على إثرها للمستشفى.

وكان قد تردد أنه سينسحب ولن يستكمل الانتخابات بسبب ظروف صحية وهو ما نفاه المرشح.

وقال في بيان على صفحته الرسمية: «أهلي وأحبتي الكرام بخصوص ما أُثِير على إحدَى وسائل التواصل الإجتماعي (إصابة علاء جعفر بوعكة صحية) وصل الأمر إلى أن البعض قال إن علاء جعفر لن يستكمل العملية الإنتخابية نظراً لظروفه الصحية.

لكن حقيقة الأمر أني أثناء إحدى جولاتي الانتخابية تعبت قليلاً وذهبت لمستشفى تلا العام ومشكورين قاموا بعمل اللازم ورجعت مرة أخرى لاستكمال جولتي لأنه حق وواجب لمن كان بانتظاري والحمد لله عندما نزلت وسط الناس أصبحت بأفضل حال وهذا لأني أستمد قوتي بعد الله عز وجل منكم.

وأحب أن أشكر كلاً من فريق عمل مستشفى تلا العام وجميع أهل تلا الكرام ومن إتصل وحضر من أهلي بالشهداء لكي يطمئن والحمد لله رب العالمين في أفضل حال وبدعمكم وثقتكم استمر بإذن الله ونفعل المستحيل ابنكم وأخيكم علاء جعفر«.