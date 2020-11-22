شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في 7 مراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بقيام حملات بازالة التعديات بالبناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى 7 مراكز، أسفرت عن إزالة 19 تعديًا على مساحة 2714 مترًا مربعًا، فى محافظة البحيرة بمراكز الدلنجات وشبراخيت وبدر وإيتاى البارود وأبو المطامير وحوش عيسى.

وأشار محافظ البحيرة إلى مواصلة الوحدات المحلية فى المدن والقرى بتسلم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد مشيرًا إلى عمل المراكز التكنولوجية من الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل.

وأضاف المحافظ أن الحملات تهدف إلى لإيقاف البناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتأكيدًا لهيبة الدولة ولردع المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات لوقف أى تعديات جديدة بالتنسيق مع أجهزة الأمن ومديريات الرى والزراعة والطرق.

وتفاصيل نتائج الحملات كما تتضمن، إزالة 10 تعديات بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 1925 مترًا مربعًا فى قريتى المسين وطيبة فى الدلنجات، وإزالة حالة تعدٍ فى المهد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بكل من قرية جزيرة نكلا فى شبراخيت، وقريتى النجاح وأم صابر فى مركز بدر، وقرية معنيا فى إيتاى البارود، وقرية زاوية صقر فى أبو المطامير وقرية سيدى عقبة فى المحمودية وقرية أبو الشقاف فى حوش عيسى.