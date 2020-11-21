شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروع إنشاء أبراج ماسبيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مشروع إنشاء أبراج ماسبيرو، حيث كان في استقباله المهندس محمد علوي، مدير إدارة المنشآت المتميزة المنفذة للأعمال، والمهندس على عبدالصمد، مدير إدارة الأعمال التكميلية.

يذكر أن المشروع عبارة عن برج كامل مكون من خمسة عمارات بقيمة 611 مليون جنيه ويتكون من ثلاثة أدوار هي أدوار البوديوم، وهو عبارة عن جراج بمساحة 7085م مربع والدور الأرضي تجاري بمساحة 6640م مربع والدور الأول جراج علوي بمساحة 6640م مربع و18 دور متكررة بمساحة 2800م مربع.