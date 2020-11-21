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مياه القاهرة تعلن عودة ضخ المياه لأكثر من 14منطقة بعد انتهاء أعمال التوسعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة مياه القاهرة، أنه تم الانتهاء من أعمال الاصلاح الخاصة بالخط الرئيسى وعودة ضخ المياه وذلك قبل الموعد المحدد بنحو 7 ساعات .

 

كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد اعلنت عن قطع المياه عن مناطق  المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكليو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما – معسكرات الامن المركزى والعمليات الخاصة وجميع المعسكرات المجاورة – محطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع اسكانات اهالينا 1و2 - ش جمال عبد الناصر و متفرعاته -   مدينة قباء  - تقسيم عمر الخطاب - الحرفين)، الساعة العاشرة صباح اليوم وكان محدد لها ان تستمر حتي الثانية عشر صباح الغد الاحد .

 

ويأتى الانقطاع  نظراً لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بأعمال توسعات كوبرى محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بشارع جسر السويس.

 

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