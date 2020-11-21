شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كينيا يستقبل البابا ثيودروس الثانى بمطار نيروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم السبت، البابا ثيودروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس فى مصر، إلى مطار نيروبى فى كينيا، وكان فى استقباله سفير مصر محمود على.

وقال الأنبا نقولا المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، فى بيان اليوم، كان فى استقبال البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الثانى الإسكندرية وسائر إفريقيا، لدى وصوله صباح اليوم إلى مطار نيروبى فى كينيا، كل من سفير اليونان أنطونيوس سغوروبولوس، وسفير مصر محمود على طلعت، وقنصل مصر.

وأضاف الأنبا نقولا، غدًا الأحد، 22 نوفمبر سوف يرأس القداس الإلهى فى كنيسة القديس بولس فى منطقة كاجيرا، ثم يوم الاثنين يزور أسقفية نيرى وشرق كينيا، ويوم الثلاثاء كيسومو، وهناك يوم الأربعاء سوف يرأس القداس الإلهى، وفى يوم الخميس سوف يزور إيبارشية إلدوريت المنشأة حديثًا، وسيعود يوم الجمعة إلى نيروبي.

وتابع، يرافق البابا فى جولته المتروبوليت جيورجيوس مطرانية غينيا وممثل البطريركية فى اليونان؛ ويحتفل البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بعيد ميلاده فى إيبارشية كينيا، ، الأربعاء المقبل، الذى يوافق 25 نوفمبر 1954.

وقال الأنبا نقولا مطران طنطا، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس فى مصر، سيرافق البابا ثيودروس الثانى فى جولته الرعوية المتروبوليت جيورجيوس مطران كينيا والوكيل البطريركى فى اليونان.