شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أساقفة يشاركون فى تدشين كنيسة الملاك بدير الشايب بالأقصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر ، اليوم السبت ، بتدشين كنيسة الملاك ، بيد أسقف ورئيس الدير الأنبا سلوانس، وبمشاركة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، والأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت.

وجرت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي بالكنيسة القبطية، قبل بدء القداس الإلهي، الذي تولى خدمته نيافة الأنبا سلوانس.

وتم تدشين أربعة مذابح بالكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الملاك ميخائيل ومذبح آخر على اسم النبيين إيليا وإشعياء، والمذبح الثالث على اسم القديس الأنبا بولا أول السواح، والمذبح الأخير على اسم القديس الأنبا متاؤس الفاخوري.