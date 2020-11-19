شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل الإعلام» يعلن مشاركة مسؤول بشركة ميكروسوفت في مؤتمر مستقبل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك طارق العبادي، كبير موظفي التكنولوجيا للتحول الرقمي في شركة Microsoft، في مؤتمر مستقبل الإعلام الذي تعقده وزارة الدولة للإعلام، السبت القادم.

ومن المقرر أن يشارك «العبادي» في الجلسة الخاصة بمناقشة الظواهر الإعلامية الجديدة في عصر العولمة، ويشاركه الحضور عدد من خبراء الإعلام في مصر و9 دول أخرى.

وتدعو وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام في مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم للمشاركة في المؤتمر اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، ونتلقى كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التي ستبث المؤتمر على الهواء مباشرعلى الرابط