شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي لصندوق النقد: نحتاج 8 مليارات دولار العام الحالي للقاح كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تكلفة إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار هذا العام.

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عجزًا داخل منظمة الصحة العالمية في تمويل لقاح فيروس كورونا يقدر إجماليه 28 مليار دولار، فضلا عن تجميع 7 مليارات دولار حتى يتم توصيل اللقاح للدول ذات غير القادرة لتوصيله إلى المواطنين.

وأضاف أنه يجب التبرع بنحو 28 مليار دولار من أجل الانتهاء من ظهور لقاح فيروس كورونا وفقا للآلية التي وضعتها الصحة العالمية.