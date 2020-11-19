شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطور محيط مسجد الإمام الشافعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارتى الأوقاف والآثار، أعمال تطوير مسجد الإمام الشافعى بحى الخليفة، وذلك ضمن خطة تطوير مزارات آل البيت من بينها تطوير مسجد الرفاعى والسلطان حسن والذى تم الانتهاء منه.

وفى السياق أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمسجد الإمام الشافعى، ومحيطه للوقوف على ما تم من أعمال والتى تشمل الرصف وتوسعة الشارع المؤدي للمسجد وتقليم الأشجار، حيث وجهت نائب المحافظ بضرورة تكثيف أعمال التشجير والمساحات الخضراء حول وإمام المسجد

كما أكدت على ضرورة رفع مستوى كفاءة النظافة ورفع الإشغالات بالإضافة إلى عمل إنترلوك فى الشوارع الجانبية للمسجد وذلك تمهيدا لافتتاح المسجد قريبا.

وطالبت عبد المنعم بسرعة الإنجاز فى الأعمال الجارية وتذليل اى عقبات من شأنها تعطيل العمل.

كما وجهت بضرورة رفع كفاءة الانارة بالشارع الرئيسى المؤدى إلى المسجد، وشددت على ضرورة العمل على قدم وساق لاستكمال جميع الاعمال فى الوقت المحدد للخطة الموضوعة للتطوير.

رافق نائب محافظ القاهرة خلال المرور، المهندس مصطفى زهران مدير عام متابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية و اللواء عارف عبد العزيز رئيس حى الخليفة.