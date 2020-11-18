شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الحكومة: لجنة عليا لإدارة مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الحكومة: لجنة عليا لإدارة مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى

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