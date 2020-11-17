شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير عمارات «الإسكان الاقتصادي» في «6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز يقوم حاليا بتطوير عمارات الاسكان الاقتصادى ومنخفض التكاليف بالحى العاشر بالمدينة.

وأضاف الشربيني أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة في الحفاظ على المظهر الحضارى والشكل الجمالى للمدينة، حيث تجري حاليا أعمال تطوير الواجهات وتغيير مواسير الصرف الصحى والمياه وتنفيذ ساحات انتظار تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.