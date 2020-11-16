شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتُابع سير العمل داخل مشروع النقل الجماعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، سير العمل داخل مشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة، وذلك ضمن جولات المحافظ الميدانية لمتابعة عدد من المشاريع الخدمية التابعة للمحافظة لدفع العمل بها ومراجعة كافة التقارير الخاصة بها على أرض الواقع.

تابع القاضي، خلال جولته بالمشروع، ورش العمل المختلفة وآلية الصيانة للمركبات، كما تابع خطوط السير الخاصة بالمركبات والجهات المتعاقد معها، ومدى التزام العاملين والسائقين بالمشروع، موجهًا بإزالة جميع معوقات العمل، ضمن تنفيذ تصور شامل لتطوير مشروع النقل الجماعي والنهوض به لتحقيق المزيد من الأرباح للمحافظة والتي تعود بالنفع على المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة متابعة المشروع بصفة دورية ومراقبة خطوط السير لمنع التلاعب والتحرك في غير خطوط السير، ووجّه بعرض تقارير بصفة مستمرة عن المشروع.

مشروع النقل الجماعي بالمنيا

مشروع النقل الجماعي بالمنيا

مشروع النقل الجماعي بالمنيا