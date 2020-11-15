شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للتصدى لإشغالات الأسواق العشوائية غرب الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ حي غرب الاسكندرية بإشراف المهندسه سحر شعبان رئيس الحي حمله لإزاله الاشغالات بمنطقة «سوق الجمعة» وتم فيهاازاله كافه الاشغالات التي كانت تشغل حرم الطريق العام وتعيق الحركه المروريه بالاضافه إلى التسبب في العديد من الاضرار والحرائق.

وفي ذات السياق قامت الحمله بازاله ورفع كافه الاشغالات والفروشات التي تشغل حرم الطريق العام بكلا من شارع المكس وشارع مسجد القباري.

بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بمنع التجمعات والاسواق العشوائية وذلك في ظل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه التي تتخذها الدوله لحمايه المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات عن ازاله كافه الاشغالات والفروشات والتحفظ على عدد من الاشغالات من شماسي وتربيزات وكراسي وكميات من الاخشاب وغيرها من الاشغالات المتنوعة.

هذا وقد نوهت رئيس الحى انه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وان الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط

حملات للتصدى لإشغالات الأسواق العشوائية غرب الاسكندرية

حملات للتصدى لإشغالات الأسواق العشوائية غرب الاسكندرية