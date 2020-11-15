شكرا لقرائتكم خبر عن «مطبخ الخير» لتوزيع الوجبات مجانًا على الفقراء في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن فتحي سعد، مواطن وصاحب مؤسسة خيرية بالخانكة، اول مطبخ لتوزيع الوجبات مجانًا على الفقراء والارامل ومحدودي الدخل

قال «فتخي» ان المطبخ تم انشاءه منذ رمضان الماضي يعتمد على تبرعات اهل الخير ويقدم ما يقرب من ٢٠٠٠ وجبة يوميا في المواسم كشهر رمضان الكريم والاعياد وفي الايام العادية ٦٥٠ وجبه ولاتقدم في شكل محدود وانما تكفي حتي الشبع وبها كافة العناصر الغذائية المتكاملة

واضاف ان تقديم الطعام لا يقتصر على محدودي الدخل من اهالي الجبل الاصفر فقط وانما أي محتاج للطعام في أي مكان

واشار ان هناك كشف بالحالات المستحقة للطعام ويوزع عليهم يوميا مع الاخذ في الاعتبار الحالات الطارئة وعابر السبيل واي شخص يريد الطعام فالله جل وعلا يزيد فيه ويبارك

وتوجه فتحي سعد بالشكر لبعض رجال الاعمال واصحاب محال اللحوم والكفته والمواطنيين العاديين على المساهمة والتبرع العيني للمطبخ مما جعله يقوم بمهامه ويفتح ابوابه يوميا

واشار ان الطعام ليس وجبة فقط وانما هو شئ لعفة النفس للمحتاج مؤكدا ان المكان لايقوم على الطعام فقط وانما يقدم خدمات مجانية في تعليم الحياكة للسيدات العائلات للاسر وتوفير ماكينة لهم لتوفر لهم مصدر دخل ثابت للانفاق على الاسره ويحميها من العوز