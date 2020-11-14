محامي صالح جمعة: حفظ التحقيقات في واقعة صدم اللاعب لشاب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد وصابر المحلاوي:

قال أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب صالح جمعة إن نيابة الجيزة حفظت التحقيقات في واقعة صدم اللاعب لشاب بسيارته في كورنيش الجيزة أبريل الماضي.

وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات لمصراوي، أن القرار صدر في الجنحة رقم 4326 لسنة 2020 جنح الجيزة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالتصالح في تهمة الإصابة الخطأ.

أمّا عن جنحة التصادم بدائرة قصر النيل، فقال إنها أرسلت للنيابة الكلية للتصرف.

وكانت النيابة العامة بقصر النيل أخلت سبيل صالح جمعة بكفالة 5 آلاف جنيه، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية صدم شاب بسيارته أعلى كورنيش النيل بالجيزة في شهر أبريل الماضي، ما تسبب في إصابة المجني عليه بكدمات وكسور.