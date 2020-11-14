ضبط هارب من حكم قضائي ينصب على المواطنين بزعم تسهيل الحصول على مناقصات حكومية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على هارب من حكم قضائي، ينصب على المواطنين بزعم تسهيل الحصول على مناقصات حكومية بالغربية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسهيل حصوله على مناقصات من الجهات الحكومية، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه .

أفادت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا، صحة الواقعة قيام أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد"، والمقضي فيها بالحبس لمدة 3 سنوات ، مقيم بدائرة المركز بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على مناقصات من الجهات الحكومية، من خلال إيهامهم بقدرته على تسهيل الحصول على تلك المناقصات مدعياً علاقاته ونفوذه بالجهات الحكومية المختلفة خلافاً للحقيقة ، وقيامه بالاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي بزعم تسهيل حصوله على مناقصة من إحدى الجهات لإنشاء صوب زراعية بإحدى أحياء محافظة الإسكندرية، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.