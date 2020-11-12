شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مطروح» يتفقد أعمال معالجة الهبوط الأرضي لخط سكة حديد المتجة للسلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، ميدانيًا أعمال معالجة الهبوط الارضي بأحدي معديات مياه الأمطار بشريط السكة الحديد المتجة للسلوم غرب المدينة يرافقة المهندس دكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس ادارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي السكة الحديد بالمحافظة ونواب رئيس المدينة.

وقال جاب الله إن تعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، هو سرعة التعامل الفوري مع الهبوط الأرضي نتيجة شدة وقوة مياه السيول المتراكمة قبل المعدية مما أدي إلى انفجار البربج من تحت قضبان الحديد تفاديًا لحدوث كارثة.

وأكد رئيس المدينة أن ديوان المحافظة وجه بالتنسيق الفوري مع الجهات المعنية وتم التعامل مع الهبوط الارضي برجوع الشئ لاصلة في نقطتين بخط السكة الحديد المتضررين من السيول الشديدة التي ضربت المدينة خلال الاسبوع الجاري.

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح معالجة أحد المعديات بمنطقة الخروبة بوضع ماسورة 1000 ملي مع المواسير الحالية لسرعة عبور مياة الامطار والسيول لنهاية المصب.

وتواصل الاجهزة التنفيذية بمجلس مدينة مرسى مطروح التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في ازالة تجمعات مياه الامطار بنطاق المركز والمدينة والاستجابة لشكاوي المواطنين.

رئيس مدينة مرسى مطروح معالجة الهبوط الارضي لخط السكة الحديد المتجة للسلوم نتيجة السيول