شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يترأس مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم بحضور عميد الكلية والوكلاء وأعضاء المجلس.

وفي بداية المجلس، تم الترحيب بأعضاء المجلس، وناقش في استهلال الجلسة سير العمل داخل الكلية والمشكلات التي تعوق العمل ووجه بسرعة حلها، كما استمع إلى الحلول والمقترحات التي اقترحها أعضاء هيئة التدريس وذلك وفق الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتمت مناقشة بنود محضر الجلسة.

وقال رئيس جامعة بنى سويف إنه عقد لقاءات مع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل كليات الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد، استمع خلالها إلى كل الأفكار والمقترحات والمشاكل التي تقابلهم والعمل على حلها، وذلك حرصًا من الجامعة على التواصل مع أبنائها لوضع الخطط والاستراتيجيات العلمية والبحثية لتطوير الجامعة.