شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على ارتداء الكمامات للمترددين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد، راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التأكيد على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، ومكاتب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بإرتداء الكمامات وتوفير اماكن انتظار للمواطنين إضافية وتحقيق أقصي معدلات التباعد الاجتماعي حفاظا على السلامة العامة، في ظل المجهودات التي تنفذها الدولة لمجابهة تفشي فيروس كورونا .

ووجه المحافظ بتعليق لافتات توعية للمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأه أو مصلحة حكومية، لافتاً إلى أن المحافظة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية، والمكاتب المختصة بالأحياء والمراكز والمدن ومقار الوحدات المحلية، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمد فترة تلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح حتي نهاية نوفمبر الجاري، تسهيلا على المواطنين.

وقال راشد، إن المحافظة، شهدت اقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال الشهر الماضي للتقدم بطلبات التصالح، مشيدا بالوعي الكبير لدي المواطنين الراغبين في التصالح وحرصهم على تقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة، بلغ حوالي 143 ألف طلب، وإجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء، تعدي حاجز المليار جنيه حتى الأن، وذلك خلال مراحل تلقي طلبات التصالح سواء المرحل الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي، مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح، سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومي، وحتى مغادرة أخر مواطن بالمراكز التكنولوجية، ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح، وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاً على المواطنين، باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة، التي تقع على رأس أولويات الدولة.

وأشار محافظ الجيزة، أن حي الهرم، جاء في المركز الأول، في تقدم المواطنين بطلبات تصالح حيث تعدت 35 الف طلبا يتبعه مركز أبوالنمرس، بأكثر من 16 ألف طلب، ومركز كرداسة 15 ألف و211 طلب، ومركز أوسيم بـ 14 ألف طلب، وذلك حتى أمس