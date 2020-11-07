شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم ، بمتابعة بدء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة حيث تفقد افتتاح لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية لاستقبال الناخبين واطمئن المحافظ علي كافة التجهيزات التي تمت باللجنة لاجراء عملية التصويت وسط اتخاذ كافة التدبيرات الاحترازية لتامين المواطنين.

كما التقي المحافظ خلال الزيارة بعدد من الناخبين الذين توافدوا علي اللجنة مبكرا واشاد بالتجهيزات التي تمت لتسهيل عملية التصويت للمواطنين دون مشاكل.

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح

والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح.